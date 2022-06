Ronde van Zwitserland: Israel-Premier Tech gaat voor podium met Jakob Fuglsang

Jakob Fuglsang stond in het verleden al drie keer op het eindpodium van de Ronde van Zwitserland (2010, 2018 en 2021). Nu mikt de Deen, kersvers winnaar van de Mercan’Tour Classic, op een vierde top-3-klassering. De selectie van Israel-Premier Tech is gebouwd rond Fuglsang.

“Ik kijk er erg naar uit om mezelf te testen in de Ronde van Zwitersland”, zegt Fuglsang op de ploegsite. “Het is zeker een van mijn favoriete wedstrijden op de kalender en eentje waar ik het goed kan doen. Het was geweldig om terug te zijn op het podium vorig jaar, voor de derde keer, en nu ga ik met veel vertrouwen de wedstrijd in na mijn zegen in de Mercan’Tour Classic.”

“Het voelt alsof alles op zijn plaats valt net voor de Tour de France, dus dit wordt mijn laatste test. We hebben een sterk team en ik weet dat ik goede steun zal krijgen van de jongens gedurende week. Het zou mooi zijn om mee te doen voor een ritzege en weer op het eindpodium te staan.”

De 37-jarige Fuglsang krijgt in de Ronde van Zwitserland de steun van Daryl Impey, Hugo Houle, Krists Neilands, Reto Hollenstein en Sebastian Berwick. Ook Patrick Bevin is erbij, maar hij krijgt een vrije rol. De Nieuw-Zeelander wist dit seizoen al drie keer te winnen. Hij pakte een rit en de eindzege in de Ronde van Turkije, alvorens ook nog dagsucces te boeken in de Ronde van Romandië.