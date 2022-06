Ronde van Zwitserland: Evenepoel kopman Quick-Step Alpha Vinyl, rentree Van Wilder en Masnada

Quick-Step Alpha Vinyl heeft zijn selectie voor de Ronde van Zwitserland (12-19 juni) bekendgemaakt. De Belgische formatie trekt met Remco Evenepoel als kopman naar de achtdaagse rittenkoers. Evenepoel wordt onder andere bijgestaan door Kasper Asgreen, Fausto Masnada en Ilan Van Wilder. Die laatste twee maken hun rentree.

Naast Asgreen, zijn ook Tim Declercq, James Knox, Fausto Masnada, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke erbij om Evenepoel te ondersteunen in zijn klassementsambities. Al jaagt de ploeg ook op ritsucces. “We kunnen voor een ritzege gaan met deze solide en gemotiveerde ploeg”, zegt ploegleider Wilfried Peeters. “Maar ook voor een mooi resultaat in het algemeen klassement. De Ronde van Zwitserland is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen, met een sterk deelnemersveld en een hoog niveau, dus we zullen zien wat Remco hier kan.”

“We zijn blij dat Fausto en Ilan terug zijn na hun gezondheidsproblemen”, vervolgt Peeters. Masnada kampte met de ziekte van Pfeiffer, Van Wilder kwam zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik. “Samen met de andere renners brengen ze een hoop steun en ervaring, ze kunnen ons helpen om onze doelen te verwezenlijken.”