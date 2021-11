Ronde van Vlaanderen voor beloften verdwijnt van de kalender

De Ronde van Vlaanderen voor beloften wordt niet langer gehouden. Dat schrijft DirectVélo en is bevestigd door organisator Flanders Classics. Door het verdwijnen van de eendagskoers blijft de Deen Andreas Stokbro na zijn overwinning in 2019 de laatste winnaar op de erelijst. De afgelopen twee seizoenen ging de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet door.

De Ronde van Vlaanderen voor beloften werd sinds 1996 gehouden, als opvolger voor de Ronde van Vlaanderen voor amateurs, en stond normaal gesproken een week na de profwedstrijd op de kalender. De beloftenversie was al een categorie gezakt uit de UCI Nations Cup U23-competitie naar 1.2U maar houdt nu helemaal op te bestaan, vanwege de datum, de moeilijkheden met de stad Oudenaarde (start- en finishplaats) en het feit dat jonge renners steeds vaker de categorie voor beloften overslaan.

“De datum is slecht”, laat koersdirecteur Wim Van Herreweghe van Flanders Classics weten in gesprek met DirectVélo. “Die valt gelijktijdig met Parijs-Roubaix. En voor de stad Oudenaarde is het moeilijk om twee grote evenementen op twee weken tijd te organiseren. We zijn ons ervan bewust dat steeds meer junioren de beloftencategorie overslaan. Wel houden we de Kattenkoers in de Nations Cup U23-competitie en Omloop Het Nieuwsblad in de U23 Road Series”, aldus Van Herreweghe.