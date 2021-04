Ronde van Vlaanderen: Movistar kondigt ploeg rond Van Vleuten aan

Movistar heeft bekendgemaakt welke renners en rensters zondag aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Annemiek van Vleuten. De Europees kampioene, winnares van de Ronde in 2011, is een van de topfavorieten voor de overwinning.

Met winst in Dwars door Vlaanderen kende Van Vleuten woensdag een goede generale repetitie richting de Ronde van Vlaanderen. Het was voor haar nieuwe werkgever Movistar bovendien de eerste zege van het seizoen. “Of ik mijn visitekaartje heb afgegeven voor de Ronde? Ja, maar ik denk dat ze toch al op me zouden letten”, zo klonk het na afloop in Waregem.

Van Vleuten: “Mensen weten nu wel dat Movistar echt een team is om rekening mee te houden en dat maakt me ook heel trots.” De Spaanse formatie heeft nog een tweede ijzer in het vuur met Emma Norsgaard, die met haar snelle benen kan toeslaan in een eventuele sprint. Jelena Erić, Aude Biannic, Barbara Guarischi en Leah Thomas maken de ploeg compleet.

Iván García is voor zondag de Movistar-kopman in de mannenwedstrijd. De rappe Spanjaard werd dit voorjaar al elfde in Omloop Het Nieuwsblad en achttiende in Gent-Wevelgem. Imanol Erviti, Juri Hollmann, Johan Jacobs, Lluís Mas, Mathias Norsgaard en Gonzalo Serrano maken ook deel uit van de definitieve selectie.

Selectie Movistar voor Ronde van Vlaanderen voor vrouwen (4 april)

Aude Biannic

Jelena Erić

Barbara Guarischi

Emma Norsgaard

Leah Thomas

Annemiek van Vleuten

Selectie Movistar voor Ronde van Vlaanderen voor mannen (4 april)

Imanol Erviti

Iván García

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Lluís Mas

Mathias Norsgaard

Gonzalo Serrano