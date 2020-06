Ronde van Slowakije verwelkomt zes WorldTour-teams maandag 29 juni 2020 om 13:09

Deceuninck-Quick-Step, BORA-hansgrohe, Team Sunweb, Cofidis, Israel Start-Up Nation en CCC Team: de Ronde van Slowakije (16-19 september) kan dit jaar rekenen op zes ploegen met een WorldTour-licentie.

De meerdaagse wielerwedstrijd heeft ook nog zes ProTeams (waaronder Alpecin-Fenix) en zeven continentale ploegen weten te strikken. De organisatie viert dit jaar de 64e editie van de Ronde van Slowakije. Vorig jaar ging de eindzege naar Yves Lampaert namens Deceuninck-Quick-Step.

De Belgische klassiekerspecialist bleef in het algemeen klassement Arnaud Démare en Stefan Küng voor. Met Alexander Kristoff en Elia Viviani waren nog meer toprenners aan het feest. De Noor won de openingsetappe naar Bardejov, terwijl Viviani de snelste was in de slotrit met finish in Senica.

Deelnemende teams

WorldTour-teams (6) : BORA-hansgrohe, CCC Team, Cofidis, Deceuninck-Quick-Step, Israel Start-Up Nation en Team Sunweb

ProTeams (6) : Alpecin-Fenix, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Gazprom-RusVelo, Novo Nordisk, Uno-X en Vini Zabù-KTM

Continentale teams (7) : Adria Mobil, Cycling Team Friuli ASD, Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas, Dukla Banska Bystrica, Elkov-Kasper, Mazowsze Serce Polski en Team Novak