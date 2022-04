Ronde van Slovenië kent dit jaar aankomst bergop naar skigebied Velika Planina

Het parcours van de Ronde van Slovenië 2022 is onthuld. In de meerdaagse wielerronde komen de rappe mannen en klimmers aan hun trekken. Vorig jaar ging de eindzege naar thuisfavoriet Tadej Pogačar, voor Diego Ulissi en Matteo Sobrero.

De 28ste editie van de Ronde van Slovenië begint op woensdag 15 juni met een volgens de organisatie sprintersvriendelijke etappe van Nova Gorica naar Postojna. Ook in rit twee is de kans op een massasprint aanwezig. Op dag drie trekken de renners, van Žalec naar Celje, over twee gecategoriseerde beklimmingen en zal het klassement in een eerste plooi vallen. De klimmers zullen vooral de vierde etappe met rood omcirkelen in hun agenda.

In de voorlaatste rit ligt de finish namelijk op de beklimming naar skistation Velika Planina. Dit is een klim van net iets meer dan acht kilometer. Mochten de verschillen nog speelbaar zijn na de koninginnenrit op zaterdag, dan krijgen we zondag nog een zinderende ontknoping voor de eindzege. In de diepe finale van de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Slovenië, met aankomst in Novo mesto, volgt namelijk nog een pittige beklimming.

De renners moeten in totaal meer dan 9.000 hoogtemeters overwinnen. Met UAE Emirates, Astana Qazaqstan, Bahrain Victorious en BikeExchange-Jayco staan er in juni vier WorldTeams aan de start van de ronde. De organisatie zal in totaal 21 ploegen verwelkomen.

Etappeschema Ronde van Slovenië 2022 (15-19 juni)

15/06 – Etappe 1: Nova Gorica – Postojna (164,7 km)

16/06 – Etappe 2: Ptuj – Rogaška Slatina (174,1 km)

17/06 – Etappe 3: Žalec – Celje (144,6 km)

18/06 – Etappe 4: Laško – Velika planina (152,5 km)

19/06 – Etappe 5: Vrhnika – Novo mesto (156,1 km)