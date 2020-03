Ronde van Slovenië gaat niet door in juni: “Geen makkelijke beslissing” vrijdag 20 maart 2020 om 10:52

De lijst met afgelaste wedstrijden wordt alsmaar langer: de organisatie van de Ronde van Slovenië heeft namelijk besloten om de 27e editie met één jaar uit te stellen vanwege het coronavirus. Opvallend: de wedstrijd staat pas midden juni op het programma.

De Ronde van Slovenië zou worden verreden van 10 tot en met 14 juni, maar de organisatie heeft nu al een streep gezet door het evenement. De reden: er is niet genoeg tijd om alles tot in de puntjes te organiseren. “Het is een complex project met veel verschillende partners en werknemers”, zo valt er te lezen in een persbericht.

“We zouden nu al bezig moeten zijn met het organiseren van de rittenkoers, maar we kunnen op dit moment niks doen vanwege het coronavirus. Dit zorgt dan weer voor financiële onzekerheid, waardoor we wel genoodzaakt zijn om de wedstrijd te annuleren. Het is geen makkelijke beslissing, maar we hebben er goed over nagedacht.”

“Daarnaast moeten we denken aan de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij het evenement. Het is op dit moment een te grote verantwoordelijkheid voor organisatiecomité Adria Mobil Cycling Club.” Dit betekent dat Diego Ulissi nog een tijdje de laatste winnaar blijft van de Ronde van Slovenië.

De Italiaan van UAE Emirates wist vorig jaar zijn landgenoot Giovanni Visconti voor te blijven na vijf dagen koers. Het Russische rondetalent Aleksandr Vlasov eindigde als derde.