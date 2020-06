Ronde van Sardinië wil na negen jaar op zoek naar opvolger voor Peter Sagan dinsdag 23 juni 2020 om 11:36

De laatste editie dateert van 2011. Peter Sagan won op het Italiaanse eiland zijn allereerste rittenkoers uit zijn toen nog prille carrière. Als de UCI instemt – wat zeer waarschijnlijk is – keren we eind oktober terug naar Sardinië.

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Giuseppe Saronni, Rik Van Looy, Patrick Sercu, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck … De erelijst van de Giro di Sardegna oogt impressionant. Maar eind de jaren ’70 ging het bergaf met deze Italiaanse rittenkoers. Van 2009 tot 2011 kenden ze daar in Sardinië nog een heropflakkering, met respectievelijk Bennati, Kreuziger en Sagan als eindwinnaars, maar toen hield het opnieuw op. Tot dit jaar dus, uitgerekend in een jaar dat tal van wedstrijden verdwijnen door de nasleep van de coronacrisis.

In 2011 werd nog georganiseerd in februari. Dit jaar zullen vijf ritten afgewerkt worden tussen 28 oktober en 1 november. Woensdag 28 oktober, dat is drie dagen na het einde van de Ronde van Italië. De organisatie is in handen van de Placci-groep, onder leiding van sportief directeur Marco Selleri. Placci organiseert overigens ook de beloftenversie van de Giro d’Italia. Het idee kreeg onmiddellijk de steun van de regio Sardinië. Er wordt gemikt op 16 tot 18 teams van zeven renners en de wedstrijd staat open voor zowel WorldTour-, Pro- als continentale teams. De etappes variëren van 120 tot 160 kilometer, meldt Gazzetta dello Sport.