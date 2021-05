Ronde van Romandië start volgend jaar in Lausanne

De 74ste uitgave van de Ronde van Romandië – gewonnen door Geraint Thomas – is nog maar net afgelopen, maar toch kijkt de organisatie al met een schuin oog naar de editie van volgend jaar. De Zwitserse rittenkoers zal in 2022 vertrekken vanuit Lausanne.

De organisatie heeft eerder vandaag in een persbericht laten weten dat Lausanne de Grand Depart zal organiseren van de eerstvolgende editie van de Ronde van Romandië. De laatste keer dat de ronde een bezoekje bracht aan de hoofdstad van het Zwitserse kanton Vaud, was in 2017.

Vier jaar geleden was Lausanne, gelegen aan het Meer van Genève, de plek waar de afsluitende tijdrit werd verreden. De ritzege ging die dag naar Primož Roglič, de eindzege was dat jaar voor Richie Porte. Het is nog onduidelijk of de renners volgend jaar op de openingsdag een proloog, langere tijdrit of rit-in-lijn krijgen voorgeschoteld.

Zeker is wel dat de Ronde van Romandië 2022 zal eindigen in Villars-sur-Orlon, een winter- en zomerkuuroord in de Zwitserse gemeente Ollon. Verder trekt de ronde in elk geval naar Valbroye en Aigle, waar het hoofdkantoor van de UCI is gevestigd.