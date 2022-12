Ronde van Romandië 2023 kent bergrit naar skiresort Thyon 2000

De renners die volgend jaar zullen deelnemen aan de Ronde van Romandië (25-30 april), krijgen op de voorlaatste dag een bergetappe naar skiresort Thyon 2000 voor de wielen geschoven. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het parcours.

De 76ste editie van de Ronde van Romandië begint met een proloog van net iets meer dan zeven kilometer in de straten van Port-Valais. Het is de eerste, maar zeker niet de enige keer dat de renners een tijdritfiets van stal moeten halen. Op dag vier staat er namelijk opnieuw een rit tegen de klok op het programma, dit keer van negentien kilometer van en naar Chatel-St-Denis.

Voor de klimmers is het zaak om de schade te beperken in de tijdritten, om dan toe te slaan in de voorlaatste etappe van de ronde. Dit is namelijk een serieuze bergrit, over twee cols van eerste categorie, naar de slotklim van goed twintig kilometer naar Thyon 2000. In de overige etappes zijn de (sterke) sprinters wellicht aan zet, al lijkt de rit van Morteau naar La-Chaux-de-Fonds meer iets voor de puncheurs en klassieke types.

De ronde eindigt volgend jaar, voor het eerst sinds 2019, in Genève. Dit jaar ging de eindzege in de Ronde van Romandië naar Aleksandr Vlasov. De renner van BORA-hansgrohe versloeg Gino Mäder en Simon Geschke.

Etappeschema Ronde van Romandië 2023 (25-30 april)

25/4 – Proloog: Port Valais – Port Valais (7,2 km)

26/4 – Etappe 1: Crissier – Valléè de Joux (180 km)

27/4 – Etappe 2: Morteau – La-Chaux-de-Fonds (163 km)

28/4 – Etappe 3: Chatel-St-Denis – Chatel-St-Denis (19 km, ITT)

29/4 – Etappe 4: Sion – Thyon 2000 (161,3 km)

30/4 – Etappe 5: Vufflens-la-Ville – Genève (172 km)