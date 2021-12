Ronde van Romandië 2022 kent bergrit naar skidorp Zinal

De renners die volgend jaar zullen deelnemen aan de Ronde van Romandië, krijgen een bergetappe naar Zinal voorgeschoteld. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het parcours. De ronde begint in 2022 in Lausanne.

Dat de 75ste editie van de Ronde van Romandië begint in Lausanne is geen verrassing, maar het was nog onduidelijk of de renners volgend jaar op de openingsdag een proloog, langere tijdrit of rit-in-lijn krijgen voorgeschoteld. De organisatie kiest voor een korte tijdrit (proloog) van net iets meer dan vijf kilometer. Vervolgens staan er vier etappes-in-lijn én een slottijdrit op het programma.

De tweede rit voert van La Grande Béroche naar Romont, etappe nummer drie speelt zich af in de omgeving van Echallens. Valbroye is dan weer de start- en finishplaats van de vierde etappe. De rappe mannen, explosieve springveren en de betere klimmers komen aan hun trekken in de tweede, derde en vierde etappe.

Zwaar slotweekend

De vijfde en voorlaatste rit van de Ronde van Romandië is een heuse bergetappe van Aigle, waar het hoofdkantoor van de UCI is gevestigd, naar bergdorpje Zinal. In 2008 kwam de meerdaagse wielerronde ook aan in Zinal en toen ging de zege naar de verrassend sterke Francesco De Bonis, die een jaar later werd geschorst vanwege het gebruik van EPO.

Terug naar de editie van 2022: de beslissing zal vallen in de slotetappe, een individuele tijdrit van net geen zestien kilometer van Aigle naar Villars. Dit jaar ging de eindzege in de Ronde van Romandië naar Geraint Thomas, voor Richie Porte en Fausto Masnada.

Parcours Ronde van Romandië 2022 (26 april – 1 mei)

26/04 – Etappe 1: Lausanne – Lausanne (5,12 km, ITT)

27/04 – Etappe 2: La Grande Béroche – Romont (178,4 km)

28/04 – Etappe 3: Echallens – Echallens (168,2 km)

29/04 – Etappe 4: Valbroye – Valbroye (164,8 km)

30/04 – Etappe 5: Aigle – Zinal (180,1 km)

01/05 – Etappe 6: Aigle – Villars (15,84 km, ITT)