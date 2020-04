Ronde van Polen is klaar voor vijfdaagse editie in augustus woensdag 22 april 2020 om 09:14

Het is maar de vraag wanneer de renners weer mogen koersen, maar de organisatie van de Ronde van Polen is klaar om in augustus de 77e editie te organiseren. “We zijn in staat om de wedstrijd te organiseren, maar we kijken uiteraard naar de verdere ontwikkelingen in de wereld”, zo vertelt koersdirecteur Czesław Lang.

De oud-renner kijkt samen met de Poolse wielersite Rowery.org vooruit naar de aankomende editie van de Ronde van Polen, een koers die vorig jaar werd gewonnen door de talentvolle ronderenner Pavel Sivakov. De UCI heeft onlangs besloten om alle WorldTour-wedstrijden tot 1 augustus te schrappen als reactie op de coronacrisis.

De Internationale Wielerunie hoopt wel dat de aankomende Tour de France (29 augustus-20 september) kan doorgaan en Lang denkt dat de Ronde van Polen een belangrijke voorbereidingskoers kan zijn op ‘La Grande Boucle’. “We willen de wedstrijd voor de Tour organiseren, maar we beseffen dat het moeilijk is voor de UCI.”

“We hebben namelijk te maken met een uitpuilende kalender en het is maar de vraag of de coronacrisis tegen die tijd is bezworen. We zijn echter klaar om de Ronde van Polen te organiseren”, doelt Lang op zijn hoofdsponsors, overige partners en start- en finishplaatsen. “We moeten op een gegeven moment weer door. De wereld draait door. Een wielerkoers kan ook helend werken.”

Minder toeschouwers

De organisatie heeft al nagedacht over een afgeslankte editie van de Ronde van de Polen, om zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus te beperken. Zeker is dat de wedstrijd dit jaar niet zeven, maar vijf etappes zal duren. “We denken aan een editie met minder toeschouwers. We kunnen de finishplaats afschermen of speciale fanzones inrichten.”

De UCI heeft aangegeven rond 15 mei een uitgewerkt plan te presenteren voor zowel de wedstrijdkalender bij de mannen als vrouwen. Lang hoopt zo snel mogelijk op duidelijkheid. “Er is nog veel onzeker, maar we willen zo snel mogelijk zekerheid.”