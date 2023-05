Ronde van Overijssel een prooi voor Coen Vermeltfoort

Coen Vermeltfoort heeft zichzelf opgevolgd in de Ronde van Overijssel. De 35-jarige Nederlandse sprinter was in een spurt met een groep van een veertigtal renners de snelste. Tim Tom Teutenberg en Martins Pluto strandden op de dichtste ereplaatsen.

Al vroeg in de wedstrijd deed een grote valpartij het peloton in Overijssel opschrikken. Verschillende renners keken aan tegen een grote achterstand en waren aangewezen op achtervolgen. Gelukkig was de solidariteit in het peloton groot en mocht iedereen zonder problemen weer terugkomen, terwijl de eerste hellingen van de dag opdoemden.

Dylan Grobbink tekende nadien voor de eerste noemenswaardige aanval van de dag. Hij reed namelijk in zijn geboortestreek rond en wilde graag als eerste in Tubbingen passeren, wat hem uiteindelijk ook lukte.

Met zo’n zeventig kilometer te gaan, maakten de jongens van ABLOC er een lastige koers van. Het tempo in het peloton werd drastisch verhoogd en renners als Frank van den Broek en Jelle Johannink gingen het ook met een aanval proberen. Echter was het Adam Toupalik die ei zo na de sprintploegen verraste.

De ex-crosser werd pas op anderhalve kilometer van de streep ingerekend door de troepen van VolkerWessels, die kopman Coen Vermeltfoort perfect afzetten voor de sprint. De ervaren sprinter zette als eerste aan en zag niemand nog in zijn buurt komen.