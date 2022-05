Ronde van Oostenrijk wordt, na twee jaar afwezigheid, weer uitgesteld

De Ronde van Oostenrijk zal niet doorgaan van 2 tot 6 juli. De ÖRV, de Oostenrijkse wielerbond, heeft laten weten dat de rittenkoers zal uitgesteld worden naar een latere (onbekende) datum. De huidige economische onzekerheid wordt door de ÖRV aangewezen als een van de oorzaken.

Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat de Ronde van Oostenrijk niet doorgaat. De afgelopen twee jaar kon de etappekoers ook niet gereden worden, door de coronacrisis weliswaar. Nadat dit jaar de provincie Karinthië aangaf niet meer ‘mee te doen’, gooide de organisatie de handdoek in de ring.

Zowel in de eerste en tweede etappe ging er namelijk gereden worden in die Oostenrijkse provincie. “Persoonlijk doet me dit veel pijn,” zei ÖRV-voorzitter Harald Mayer. “Maar het zou onverantwoord en onrealistisch zijn om de Tour door te laten gaan. De definitieve afgelasting van de eerste twee etappes en de huidige grote economische onzekerheden zorgt daarvoor.”

“Aanklacht voor het Oostenrijkse wielrennen”

Felix Gall, een Oostenrijkse renner, vertelde aan DerStandard dat hij de afgelasting betreurt. “De Ronde van Oostenrijk zou mijn volgende hoogtepunt geweest zijn. Ik keek er echt naar uit omdat het mijn eerste deelname zou zijn geweest. De Tour is van groot belang voor de Oostenrijkse wielersport. Dat ze er niet in slagen om voor de derde keer op rij de Tour te organiseren, is een beetje een aanklacht tegen het Oostenrijkse wielrennen”, aldus Gall, die momenteel de Ronde van Italië aan het rijden is.

De laatste winnaar van de Ronde van Oostenrijk moeten we zoeken in 2019. De overwinning in het algemeen klassement ging toen naar Ben Hermans. De Belgische wielrenner, die het jaar daarvoor ook al de Oostenrijkse rittenkoers won, klopte Argentijn Eduardo Sepúlveda en Zuid-Afrikaan Stefan De Bod.