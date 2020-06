Ronde van Luxemburg gaat uit van wedstrijd mèt publiek zaterdag 13 juni 2020 om 09:44

Menig organisator worstelt nog met de vraag of toeschouwers kunnen worden toegelaten bij de koers en zo ja, op welke manier. Maar in de Ronde van Luxemburg, onderdeel van de ProSeries, gaat men alvast uit van een wedstrijd met publiek.

“We organiseren alles zoals gewoonlijk. We schikken ons naar eventuele beperkingen, maar we bereiden een race voor mèt publiek”, zegt koersbestuurslid Benoît Theisen in het Luxemburgse dagblad L’Essentiel. De ronde heeft dit jaar een nieuwe plaats op de kalender – wat overigens al vaststond vóór de coronacrisis. De afgelopen jaren werd de koers steevast begin juni verreden, maar deze keer vindt de wedstrijd in september plaats.

Op de herschikte UCI-kalender valt de Ronde van Luxemburg nu midden in de slotweek van de wegens corona uitgestelde Tour de France. “De wielersport staat in de spotlights en het is beter dat te moeten concurreren met drie wedstrijden uit de WorldTour”, zegt Theisen. “Drie WorldTour-teams hebben hun deelname al toegezegd en we hopen op vijf. Voor de ProTeams hebben we meer verzoeken gekregen dan dat we plaats hebben.”

Van Trek-Segafredo, Nippo Delko One Provence en W52/FC Porto is bekend dat ze van start gaan. AG2R La Mondiale, Cofidis en UAE Emirates overwegen het. Om de koers aantrekkelijker te maken, mogen teams met slechts zes renners aantreden in plaats van zeven. Daarnaast hoopt de organisatie renners te verleiden die niet de Tour rijden, maar zich willen voorbereiden op het WK wielrennen, de Giro d’Italia of de Vuelta a España.

De Ronde van Luxemburg begint dinsdag 15 september en duurt tot zaterdag 19 september.