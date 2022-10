Ronde van Lombardije: BORA-hansgrohe met Vlasov, Higuita en Kelderman

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor de Ronde van Lombardije (8 oktober) bekendgemaakt. De Duitse ploeg staat met meerdere kanshebbers aan het vertrek. Sergio Higuita en Aleksandr Vlasov zijn de voornaamste speerpunten.

Sergio Higuita eindigde afgelopen dinsdag als tweede in Tre Valli Varesine, achter Tadej Pogacar. In die eendaagse trok Aleksandr Vlasov de sprint aan voor zijn Colombiaanse ploeggenoot. De Rus, die in 2022 derde was in Il Lombardia, eindigde onlangs als vijfde in de Coppa Sabatini. Wilco Kelderman reed na de Vuelta a España de Giro dell’Emilia en Tre Valli Varesine, maar wist in beide wedstrijden niet te imponeren.

De rest van de selectie van BORA-hansgrohe bestaat uit Patrick Konrad, Matteo Fabbro, Felix Großschartner en Giovanni Aleotti. Laatstgenoemde was onlangs zevende in de Grand Prix Cycliste de Montréal.

Selectie BORA-hansgrohe voor de Ronde van Lombardije (8 oktober):

Giovanni Aleotti

Matteo Fabbro

Felix Großschartner

Sergio Higuita

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Aleksandr Vlasov