Ronde van Hongarije verliest klassementsfavoriet: Damien Howson geeft op na val

Damien Howson heeft de Ronde van Hongarije verlaten. De Australiër van Q36.5, een van de favorieten voor de eindzege, kwam tijdens de tweede etappe ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Q36.5 zal later met een medische update komen, laat de ploeg weten via sociale media

De valpartij vond plaats midden in het peloton, met nog zo’n 25 kilometer te gaan. Meerdere renners kwamen ten val na een schokbeweging in het peloton, maar Howson was het grootste slachtoffer. De 30-jarige kopman van Q36.5 bleef lang liggen en zou uiteindelijk niet meer opstappen.

🇭🇺 #TourdeHongrie

Unfortunately @glbrambilla, @MBadilatti and @damien_howson were involved in a group crash with 24 km to go.

Howson has sadly been forced to abandon. Medical update to follow. pic.twitter.com/Psw7mDytGr

— Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) May 11, 2023