Ronde van de Algarve volgende koers voor Fabio Jakobsen

Tweeënhalve week na zijn rentree in het peloton is de Ronde van de Algarve de volgende koers op het programma van Fabio Jakobsen. In de ploeg van Deceuninck-Quick-Step verschijnt hij aan de zijde van sprintkopman Sam Bennett en Kasper Asgreen.

Jakobsen heeft goede herinneringen aan de Portugese wedstrijd, waar hij opgaat voor zijn derde deelname. Bij zijn vorige deelnames in 2019 en 2020 wist hij de rit naar Lagos achter zijn naam te zetten. Het wordt zijn tweede koers sinds zijn comeback na zijn zware val in de Ronde van Polen vorig jaar. Afgelopen maand reed hij al de Ronde van Turkije uit.

Kopman van Deceuninck-Quick-Step in de Algarve is Sam Bennett, die dit seizoen al vijf keer wist te winnen. Zowel in de UAE Tour als Parijs-Nice wist de Ierse sprinter met twee etappezeges terug te keren. Ook kwam hij in Brugge-De Panne winnend over de streep. Tim Declercq verschijnt niet aan de start. De Belg blesseerde bij een trainingsongeval zijn pols en krijgt extra rust.

“Het is het parcours dat we kennen, een beetje van alles wat”, aldus ploegleider Tom Steels. “In de sprints willen we met Sam goede resultaten behalen. Ze zijn technisch, maar we hebben vertrouwen in hem en zijn lead-out. We zijn benieuwd wat Kasper in de tijdrit kan, ook willen we zien waar Fabio staat. Na Turkije is deze koers opnieuw een belangrijke stap in de juiste richting.”

De Ronde van de Algarve staat voor 5-9 mei op de kalender.

Deceuninck-Quick-Step voor de Ronde van de Algarve 2021

Shane Archbold

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Sam Bennett

Fabio Jakobsen

Michael Mørkøv

Bert Van Lerberghe