Ronde van de Achterhoek wordt UCI 1.2 en afsluiter Holland Cup

De Holland Cup wordt uitgebreid met de Ronde van de Achterhoek. De eendagskoers is vanaf 2021 niet langer een nationale wedstrijd, maar een officiële UCI-koers. De Ronde van de Achterhoek wordt verreden op 29 augustus en is daarmee de afsluiter van de Holland Cup.

De eerste editie van de Ronde van de Achterhoek dateert uit 1937. Vroeger heette de koers ook weleens de GP Wieler Revue en Dwars door Gendringen. Op de erelijst prijken onder meer de namen van Cees Priem (1971) en Cees Bol (2018).

Problemen in 2020

In 2020 kon de Ronde van de Achterhoek niet plaatsvinden vanwege te weinig politie-inzet. “Onze wedstrijd was dus ook niet doorgegaan als de coronamaatregelen versoepeld waren”, zegt wedstrijdvoorzitter Gerard van Balveren. “Wat volgde was een zoektocht naar mogelijkheden om wél koers te kunnen organiseren in 2021. Vanuit meerdere hoeken hoorden we zeer positieve verhalen over de Holland Cup. Aansluiten bij de competitie zou ons ook de benodigde politiebegeleiding brengen.”

“In de korte tijd dat we met het bestuur van de Holland Cup spreken hebben we al veel kennis vergaard waardoor het organiseren een stuk makkelijker gaat. Onze sponsors en partners gaven aan deze stap omhoog te steunen. We kijken dus uit naar het nieuwe seizoen en het extra spektakel dat de competitie brengt”, aldus de organisator.

Zes wedstrijden

De Holland Cup 2021 bestaat door de toetreding van de Ronde van de Achterhoek uit zes Nederlandse wedstrijden van UCI 1.2-niveau. Vanuit de organisatie van de Holland Cup wordt hard gewerkt aan een coronaprotocol. “We zijn al vrij ver in het opstellen van dat protocol. De zes wedstrijden leveren allemaal hun bijdrage en we krijgen daarvoor ook input van enkele grotere profkoersen die dit jaar wél verreden zijn. Samen staan we sterk in deze uitzonderlijke tijd”, zegt secretaris Peter Korsmit.

Programma Holland Cup 2021

Ster van Zwolle (6 maart)

Dorpenomloop Rucphen (14 maart)

Arno Wallaard Memorial (17 april)

Ronde van Overijssel (1 mei)

Midden-Brabant Poort Omloop (6 juni)

Ronde van de Achterhoek (29 augustus)