Ronde van Catalonië viert jubileumeditie met individuele tijdrit

Voor de organisatie van de Ronde van Catalonië is 2020 een bijzonder jaar, aangezien dan de honderdste editie van de meerdaagse rittenwedstrijd op het programma staat. En wat blijkt: de renners krijgen tijdens de jubileumeditie voor het eerst sinds 2007 weer een langere individuele tijdrit voorgeschoteld.

In 2007 waren het de mannen van Caisse d’Epargne die in en rond Salou eerst een ploegentijdrit van zestien kilometer wisten te winnen. Het bleek een beslissend moment in de koers, want enkele dagen later kroonde hun klassementskopman Vladimir Karpets zich tot eindwinnaar van de Volta Ciclista a Catalunya, zoals de koers voluit heet.

Dat jaar kregen de renners nog een tweede tijdrit voorgeschoteld. De coureurs vertrokken destijds vanuit Sornas en finishten zeventien kilometer later op de flanken van Ordino-Arcalís. De zege ging uiteindelijk naar de Russische ronderenner Denis Menchov, enkele seconden voor zijn landgenoot Karpets, die dan weer de leiderstrui veroverde.

In de daaropvolgende jaren begon de ronde nog met een proloog in de straten van Lloret de Mar, maar sinds 2011 profileert de Ronde van Catalonië zich als een ‘tijdritloze ronde’. Daar komt nu echter weer verandering in, aangezien er volgend jaar een tijdrit van 21,1 kilometer op het programma staat van en naar Banyoles, zo meldt de organisatie.