Ronde van Catalonië viert eeuwfeest dan maar in 2021 dinsdag 28 april 2020 om 08:56

Eerst was er de afgelasting, daarna de wens om toch nog ergens dit jaar te organiseren. Gisteren werd nu toch beslist om de 100ste Ronde van Catalonië te verplaatsen naar volgend jaar.

Koersdirecteur Rubèn Peris bleef lange tijd hoop hebben, maar besefte dat het geen zin heeft nog langer aan te dringen. Grote rondes en monumenten krijgen immers voorrang op de al veel te krappe kalender. “We wilden ook niet tegen elke prijs organiseren. De Ronde van Catalonië is een format van acht dagen en dat willen we zo houden. Een gereduceerde rittenkoers was geen optie”, vertelt hij aan Cyclingnews.

“En tijdens een grote ronde organiseren willen we uiteraard ook niet. Dan maar naar eind maart 2021. Ik blijf positief. Het wachten zal de moeite waard zijn”, voegde Peris nog toe. “We maken er volgend jaar een heel bijzondere jubileumeditie van.”