Ronde van Catalonië hoopt wedstrijd alsnog in 2020 te organiseren maandag 13 april 2020 om 19:15

De Ronde van Catalonië hoopt dat de wedstrijd in 2020 alsnog gehouden kan worden. Dat vertelt koersdirecteur Rubèn Peris aan de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo. De Spaanse rittenkoers stond op de kalender van 23 tot 29 maart, maar werd vanwege het coronavirus afgelast.

“De situatie wordt met de dag ingewikkelder. De kalender is al erg krap”, zegt koersdirecteur Rubèn Peris. “Het wordt lastig, maar ik gooi de handdoek niet in de ring. De deur is nog niet dicht”, geeft hij aan. Een eventuele verplaatsing naar 2021 zou de wedstrijd veel geld kosten, omdat men niet verzekerd is.

De UCI heeft vooralsnog alle wedstrijden tot 1 juni opgeschort. Wanneer het seizoen weer hervat wordt, krijgen de wedstrijden die ingepland stonden, grote rondes en monumenten voorrang. De organisatie heeft na Pasen weer een gesprek met de internationale wielerunie, waarin besproken wordt of de honderdste editie in 2020 of in 2021 gehouden kan worden. Een verplaatsing naar de zomer sluit hij uit. “Dat lukt niet. Catalonië is een vakantiegebied”, klinkt het.

Hoewel hij hoopt dat zijn wedstrijd dit jaar nog verreden kan worden, zet de koersdirecteur alles in perspectief. “Het belangrijkste is nu om de strijd tegen het coronavirus te winnen en de pandemie te bestrijden, zodat mensen die hun baan hebben verloren zich kunnen herpakken. De Volta is belangrijk, maar andere dingen zijn belangrijker. Je moet ondersteunend zijn, niet alleen aan de Volta denken”, aldus Peris.