woensdag 28 februari 2024 om 19:57

Ronde van Catalonië trekt voor bergritten naar Vallter 2000, Port Ainé en Queralt

Het parcours van de Ronde van Catalonië 2024 kent drie aankomsten bergop. De organisatie heeft bekendgemaakt dat het peloton trekt naar Vallter 2000, Port Ainé en Queralt. Ook de tradtionele slotetappe rondom de Montjuïc mag niet ontbreken in de WorldTour-ronde.

De openingsrit trekt rond Sant Feliu de Guíxols en kent een lastige finale met de Alt de Sant Grau in de laatste 25 kilometer. Daarna volgt al meteen de eerste aankomst boven. Na de beklimming van Vall de Camprodon wordt gefinisht in Vallter/Setcases, op een hoogte van maar liefst 2.135 meter. De aanloop is, op de Coll de Coubet na, wel zo goed als vlak.

Op de derde dag wordt de koninginnenrit verreden, met de Port de Toses (1e categorie) en twee beklimmingen van buitencategorie: de Port de Cantó en de slotklim naar Port Ainé. De finish ligt bijna op 2.000 meter boven zeeniveau. Wat nog volgt zijn twee etappes voor de vluchters of de sterke sprinters, eerst met aankomst Lleida en daarna in Viladecans.

De voorlaatste rit kent meer dan 4.000 hoogtemeters, die verdeeld zijn over vijf beklimmingen. Halverwege de rit ligt de Coll de Pradell van buitencategorie, gevolgd door de Collada de Sant Isidre (1e categorie) en de slotklim naar Queralt (1e categorie). De slotrit is rond Barcelona en kent het inmiddels bekende rondje over de Montjuïc, dat zes keer afgelegd moet worden.

Pogačar als grote publiekstrekker

Vorig jaar won Primož Roglič de Ronde van Catalonië na een verhit duel met Remco Evenepoel. Dit jaar is Tadej Pogačar de grote naam op de voorlopige startlijst. Ook João Almeida, Simon Yates, Aleksandr Vlasov, Cian Uijtdebroeks, Sepp Kuss en Mikel Landa gaan er van start van 18-24 maart.