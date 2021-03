Ronde van Catalonië: Thomas De Gendt wint slotetappe, eindzege voor Yates

Thomas De Gendt heeft de laatste etappe in de Ronde van Catalonië winnend afgesloten. De Belg van Lotto Soudal reed in de finale weg bij medevluchter Matej Mohoric en kwam solo over de streep in Barcelona. Adam Yates mag zich na de slotrit eindwinnaar noemen van de honderdste editie van de Ronde van Catalonië.

Vandaag viel de beslissing in de jubileumuitgave van de Ronde van Catalonië. In de slotrit in Barcelona draaide het voornamelijk om de iconische beklimming van de Montjuïc, de telkens terugkerende scherprechter op het parcours. Het peloton maakte echter eerst een ronde rond de Catalaanse hoofdstad over de Coll de la Creu d’Ordal en langs het vliegveld El Prat, voor ze in het stadscentrum terugkeerden.

Omvangrijke kopgroep krijgt de ruimte van het peloton

Na een razendsnelle openingsfase wisten 32 renners elkaar te vinden in een omvangrijke vroege vlucht. Met Marc Soler, James Knox, David De La Cruz, Ide Schelling, Luis Léon Sanchez, Rigoberto Urán, Matej Mohoric, Clément Champoussin, Dan Martin, Thomas De Gendt, Koen Bouwman en Louis Meintjes zaten er heel wat sterke renners en potentiele ritwinnaars mee in de voorste groep.

In het peloton vond men het na een dollemansbegin wel welletjes en dus liep de voorsprong van de kopgroep snel op. Bij het binnenrijden van het stadscentrum van Barcelona, met nog ongeveer vijftig kilometer te gaan, was het verschil opgelopen tot vier minuten. Tijdens de eerste van zes passages van de Montjuïc zagen we een versnelling van Hermann Pernsteiner, de Oostenrijkse klimmer van Bahrain Victorious.

De Gendt en Mohoric ruiken hun kans

Pernsteiner vertrok met behoorlijk wat zwier uit de kopgroep, maar werd al snel weer geremonteerd door De Gendt. De Belgische rasaanvaller van Lotto Soudal wist op een groot verzet een aardige voorsprong uit te bouwen, maar werd in zijn dadendrang wel vergezeld door Mohoric. Deze twee renners begonnen met een halve minuut aan de laatste vijf plaatselijke rondes in Barcelona.

In de achtervolgende groep bleek de samenwerking, zoals wel vaker in een omvangrijke vlucht, niet optimaal. Hierdoor konden De Gendt en Mohoric, die wel goed ronddraaiden over de Barcelonese wegen, alleen maar verder uitlopen. In het peloton bleek men niet geïnteresseerd in de ritzege en dus moesten we de winnaar vooraan zoeken. De Gendt en Mohoric bleven intussen lekker doorrammen en wisten hun voorsprong verder uit te breiden.

Sterke De Gendt soleert naar ritzege

Met nog drie rondes te gaan was het verschil met de achtervolgende groep opgelopen tot driekwart minuut. In de tweede groep werd er wel flink aangevallen en stond de deur achteraan ook wagenwijd open, maar het viel ook even vaak weer stil. De twee koplopers zagen het graag gebeuren en kregen vleugels op weg naar de laatste en allesbeslissende ronde. Vooral De Gendt maakte een ijzersterke indruk op de flanken van de Montjuïc.

De renner van Lotto Soudal maakte bergop de meeste indruk, maar moest in de afdalingen alle zeilen bijzetten om maar enigszins in de buurt te blijven van meesterdaler Mohoric. De beslissing viel pas in de laatste ronde: De Gendt ging vol aan op het steilste stuk van de Montjuïc en slaagde erin om zijn Sloveense tegenstrever uit het wiel te kletsen. Het bleek een beslissend moment in de koers, aangezien De Gendt niet veel later solo over de streep kwam.

Het is voor de 34-jarige De Gendt alweer zijn vijfde ritzege in de Ronde van Catalonië. In 2013 was hij ook al eens de beste in de slotetappe van de rittenkoers met aankomst in Barcelona. In 2016, 2018 en 2019 volgden er ook nog ritoverwinningen in Port Ainé, Camprodón en Calella.

Movistar voert de forcing in de groep der favorieten

In de groep der favorieten was het lange tijd wachten op spektakel. Movistar nam met nog enkele rondes te gaan het commando over in het peloton. De Spaanse formatie wilde met Alejandro Valverde, de nummer vier in de stand, nog een gooi doen naar een podiumplek. Onder aanvoering van Dario Cataldo werd de groep uitgedund tot een man of vijftien, maar de belangrijkste klassementsrenners waren keurig mee.

In de finale was het wachten op een aanval van Valverde, maar de Murciaan bleek niet over de benen te beschikken om de groep der favorieten uiteen te ranselen. Na de laatste beklimming van de Montjuïc nam INEOS Grenadiers, met Geraint Thomas, de koers in handen en kwamen de meeste klassementsrenners uiteindelijk in dezelfde tijd over de streep. De grote verliezer van de dag was Sepp Kuss, die kostbare seconden verloor en zo in extremis uit de top-10 viel.