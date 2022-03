Ronde van Catalonië onthult etappeprofielen

In november 2021 werd het parcours van de Ronde van Catalonië 2022 al bekendgemaakt, maar nu zijn ook de routekaartjes van alle etappes gepresenteerd. De zevendaagse rittenkoers, die duurt van 21 tot 27 maart, kent vooral een lastig middenstuk. Op dag drie en vier staan er namelijk etappes naar La Molina en Boí Taüll op het programma.

De 101ste editie van de Ronde van Catalonië begint met een openingsetappe van en naar Sant Feliu de Guíxols. Dat is opvallend, aangezien Calella sinds 2012 de jaarlijkse startplaats was van de Catalaanse rittenkoers. Rit twee begint in L’Escala, dat nog nooit eerder de Ronde van Catalonië mocht verwelkomen. De etappe eindigt in de Franse stad Perpignan. De laatste keer dat de ronde Perpignan aandeed, was in 1955.

In de derde etappe is het voor het eerst écht klimmen geblazen, aangezien de renners zullen finishen op de klim naar skidorp La Molina in de Spaanse Pyreneeën. Dit is een veelvoorkomende finish in de Ronde van Catalonië. In het verleden zagen we grote namen als Joaquim Rodríguez, Dan Martin en Alejandro Valverde hier zegevieren.

Traditionele slotrit in Barcelona

Rit vier is de koninginnenrit van de ronde, met start in La Seu d’Urgell en finish in Boí Taüll, ook geen onbekende beklimming in de Ronde van Catalonië. De organisatie kiest dit jaar dus niet voor een bergetappe naar Vallter 2000 of Port-Ainé. Vervolgens staan er nog ritten naar Vilanova i la Geltrú, Cambrils en Barcelona op het programma. De slotetappe in Barcelona is inmiddels een klassieker. Vorig jaar wist Adam Yates zijn eindzege hier veilig te stellen.

Parcours Ronde van Catalonie 2022 (21-27 maart)

21/03 – Etappe 1: Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols

22/03 – Etappe 2: L’Escala – Perpignan

23/03 – Etappe 3: Perpignan – La Molina

24/03 – Etappe 4: La Seu d’Urgell – Boí Taüll

25/03 – Etappe 5: La Pobla de Segur – Vilanova i la Geltrú

26/03 – Etappe 6: Salou – Cambrils

27/03 – Etappe 7: Barcelona – Barcelona