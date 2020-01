Ronde van Catalonië bezoekt skioorden Vallter 2000 en Port Ainé maandag 13 januari 2020 om 12:00

Op de profielkaartjes is het nog even wachten, wel heeft de organisatie van de Volta a Catalunya vandaag alle etappeplaatsen uit de doeken gedaan. Naast de eerder aangekondigde individuele tijdrit behelst de honderdste editie aankomsten in de skigebieden Vallter 2000 en Port Ainé.

Eind december maakte de organisatie van de Catalaanse rittenkoers al bekend dat de honderdste editie wordt opgeluisterd met een langere individuele tijdrit. Dat is voor het eerst sinds 2007. Toen klokte Rabobank-renner Denis Menchov de toptijd in de 17 kilometer lange chronorit van Sornas naar Vallnord-Arcalís. Voor de tweede dag van de komende jubileumeditie wordt een individuele tijdrit uitgetekend over 21,1 kilometer rond Banyoles, hoofdstad van de comarca Pla de l’Estany.

Dan hebben de renners de openingsetappe van en naar badplaats Calella al in de benen. Etappe drie begint bij het Canal Olímpic de Catalunya in Castelldefels, waar tijdens de Zomerspelen van 1992 de kano-wedstrijden werden gehouden. Daarvandaan koerst het peloton naar skioord Vallter 2000, waar Thomas De Gendt en Adam Yates de afgelopen twee jaar het dagsucces pakten. Een dag later is het opnieuw klimmen geblazen op weg naar skigebied Port Ainé.

In de dagen daarna rijden de renners via etappes naar Manresa en kustplaats Mataró naar de traditionele laatste rit in Barcelona, waar de ronde vermoedelijk in het definitieve slot valt op en rond de illustere Montjuïc. De precieze details van de route worden 6 februari bekendgemaakt.

Etappeschema Volta a Catalunya 2020 (23-29 maart)

Etappe 1: Calella – Calella

Etappe 2: Pla de l’Estany (Banyoles-Banyoles) (individuele tijdrit)

Etappe 3: Canal Olímpic de Catalunya – Vallter 2000/Setcases (Vall de Camprodon)

Etappe 4: Ripoll – Port Ainé (Pallars Sobirà)

Etappe 5: La Pobla de Segur – Manresa

Etappe 6: Tarragona – Mataró

Etappe 7: Barcelona – Barcelona