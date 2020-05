‘Ronde van Burgos hoopt binnenkort bergachtig parcours te presenteren” zondag 31 mei 2020 om 16:04

Het is maar de vraag of de Ronde van Burgos dit jaar zal worden verreden, maar de organisatie is nog altijd druk bezig met de laatste voorbereidingen. Volgens het lokale Diario de Burgos krijgen de deelnemers twee bergritten voorgeschoteld.

Op de herziene UCI-kalender staat de Ronde van Burgos gepland van 28 juli tot en met 1 augustus, maar de lokale politiek houdt een flinke slag om de arm. “We gaan binnenkort in gesprek om vervolgens een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van de koers”, zo vertelde Lorenzo Rodríguez, de vice-president van de Provinciale Raad van Burgos, ruim één week geleden.

“We zullen de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen, maar een gemakkelijke beslissing is het zeker niet”, aldus Rodríguez. Het is nog altijd niet duidelijk of het wielerevenement kan doorgaan, toch is de organisatie bezig om het definitieve parcours uit te tekenen. Het belooft een pittige ronde te worden met een lastige openingsetappe en twee heuse bergritten.

Picón Blanco en Lagunas de Neila

De eerste etappe kent een klassieke finale met een finish op Alto del Castillo (900 meter aan 6,1%), iets buiten het centrum van Burgos. Vorig jaar wist Giacomo Nizzolo hier naar de zege te sprinten, terwijl ook renners als Francesco Gavazzi en Mikel Landa ooit eens als winnaar over de streep kwamen.

De tweede etappe zal eindigen in de straten van Villadiego, wellicht na een relatief vlakke tocht door de binnenlanden van Burgos. De derde etappe finisht op de flanken van de steile Picón Blanco, de slotrit eindigt zoals gewoonlijk op de top van Lagunas de Neila. Het is nog onduidelijk waar de finish van de voorlaatste etappe is getrokken.