Ronde-motard krijgt excuses van Evenepoel: “Dat deed me plezier”

‘Fucking motard de merde!’, schreef Remco Evenepoel op niet mis te verstane wijze op zijn social media, nadat Julian Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen tegen een motor botste. Nadien had de jonge ronderenner spijt van zijn bericht, waarna hij de motard zijn excuses aanbood.

“Hij heeft me persoonlijk zijn verontschuldigingen aangeboden. Dat deed me plezier”, heeft Eddy Lissens, de betrokken motard die als regulator-commissaris in de Ronde was, laten weten in Het Laatste Nieuws. Hij is nog altijd erg aangedaan na het ongeval, waarbij Alaphilippe twee gebroken middenhandsbeentjes overhield. “Binnen de wielerwereld krijg ik heel veel steunbetuigingen. Het zijn vooral de onverbiddelijke reacties op de sociale media die pijn doen.”

Het ongeval in de Ronde van Vlaanderen gebeurde op 35 kilometer van de finish. Even daarvoor, op de Taaienberg, waren Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Wout van Aert samengekomen en hun voorsprong liep op tot boven de twintig seconden. De wereldkampioen botste dan tegen de motor en kwam na een buiteling hard neer op het asfalt. Na de val werd hij naar het ziekenhuis van Ronse overgebracht, waar twee gebroken middenhandsbeentjes aan het licht kwamen.