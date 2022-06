Romain Grégoire zegeviert in slotrit Giro d’Italia U23, Leo Hayter eindwinnaar

De zevende en laatste etappe van de Giro d’Italia U23 is op naam gekomen van Romain Grégoire. De Fransman was de sterkste op de venijnige aankomst in Pinerolo. Leo Hayter zag zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen en werd eindwinnaar.

In de slotrit van de Giro d’Italia zou de leiderstrui van Leo Hayter waarschijnlijk niet meer in gevaar komen. De Brit begon aan de etappe met een voorsprong van bijna drie minuten op Lennert Van Eetvelt en echt zware beklimmingen waren er op de laatste dag niet meer. Wél finishte de rit van Cuneo naar Pinerolo op een steile muur, die bovendien met keitjes bezaaid was. De laatste zeshonderd meter gingen aan 13,2% gemiddeld, met een piek tot 20%. Bovendien moest de helling eerder op de dag ook al eens bedwongen worden.

Nadat er nooit een kopgroep echt ver weg reed, kregen we in de voorfinale enkele interessante ontwikkelingen. Tijdens de langste afdaling van de dag, ging Van Eetvelt er vandoor samen met zijn ploeggenoot William Junior Lecerf, de nummer vier van het klassement. Hayter liet zich verrassen en vond zichzelf op een gegeven moment terug in een tweede peloton. Na een tijdje werd de orde echter weer hersteld.

Grégoire pakt de dagzege

Ondertussen waren Lorenzo Milesi (Team DSM) en Fran Miholjevic Fran Miholjević (Friuli ASD) er vandoor gegaan. Het duo pakte een voorsprong van veertig seconden, maar zou het uiteindelijk niet halen. De etappe zou beslist worden op de punchaankomst in Pinerolo. Daar toonde Romain Grégoire zich de sterkste. Het Franse talent, dat in het klassement al geen rol van betekenis meer speelde, eindigde voor zijn Britse ploeggenoot Samuel Watson. De eindzege ging naar Hayter.