Romain Grégoire opvolger Juan Ayuso op erelijst Giro del Belvedere

De Giro del Belvedere, een belangrijke eendaagse voor beloften in Italië, is gewonnen door Romain Grégoire. De Fransman, die afgelopen zaterdag ook al Luik-Bastenaken-Luik U23 op zijn naam schreef, eindigde voor Federico Guzzo en Per Strand Hagenes van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Vorig jaar was Juan Ayuso de beste op het heuvelachtige parcours.

In de finale van de 167 kilometer lange wedstrijd moest, op een lokale ronde, tweemaal de loeisteile Montaner (1,6 km aan 10,8 km) beklommen worden. Op de laatste passage, waarvan de top op elf kilometer van de finish lag, reed Grégoire alleen weg uit het reeds sterk uitgedunde peloton. Guzzo kon in de afzink niet meer terugkeren, Strand Hagenes won de sprint voor plek drie.

Niet alleen Ayuso, maar een heel stel renners die inmiddels gerespecteerde profs zijn, gingen Grégoire voor als winnaars van de Giro del Belvedere. Robert Stannard, Alexandr Riabushenko, Andrea Vendrame, Stefan Küng, Sacha Modolo staan ook op de erelijst.