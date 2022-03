Romain Bardet op tijd hersteld voor Tirreno-Adriatico

Romain Bardet zal maandag ‘gewoon’ aan de start verschijnen van Tirreno-Adriatico. De Franse klimmer van Team DSM moest door ziekte verstek geven voor de Italiaanse klassieker Strade Bianche, maar Bardet is op tijd hersteld voor de Koers van de Twee Zeeën.

Bardet, die in 2018 nog tweede werd in Strade Bianche, kon door ziekte dus niet deelnemen aan de Italiaanse klassieker over onverharde wegen. De ervaren Fransman is echter wel op tijd wedstrijdfit voor Tirreno-Adriatico, al is het de vraag of Bardet ook meteen weer in staat is om een goed klassement te rijden. Vorig jaar deed de klimmer ook mee aan Tirreno-Adriatico en toen eindigde hij als achtste in de algemene rangschikking.

Met Thymen Arensman (dit jaar al zestiende in de UAE Tour) heeft Team DSM nog een klimmer opgenomen in de selectie. In de vlakke (sprint)etappes zal de ploeg dan weer de kaart van Alberto Dainese trekken. De 23-jarige Italiaan spurtte dit seizoen al drie keer naar een top 10-notering, maar is nog op zoek naar zijn eerste zege van 2022.

De sterke en snelle Duitser Nikias Arndt, de Australiër Chris Hamilton en Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Martijn Tusveld maken de selectie van Team DSM compleet. Tusveld is in extremis nog opgeroepen als vervanger van de Duitser Florian Stork.

Selectie Team DSM voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Romain Bardet

Alberto Dainese

Chris Hamilton

Joris Nieuwenhuis

Martijn Tusveld