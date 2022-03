Romain Bardet na ziekte: “Ik sta nog steeds een stap achter de rest”

Romain Bardet is naar eigen zeggen aan de betere hand in Tirreno-Adriatico. De Fransman moest passen voor Strade Bianche wegens ziekte en was in de Italiaanse de koers een schim van zichzelf in de eerste etappes. De vijfde etappe zorgde voor optimisme bij de renner van Team DSM, hij kon bij de favorieten blijven en zo ploegmaat Thymen Arensman bijstaan. “Ik heb stilaan terug een goed gevoel”

“Sinds de eerste dagen sleep ik me in deze Tirreno vooruit. Het begint nu eindelijk wat beter te gaan, maar ik hoor nog niet bij de beste renners”, vertelde de renner van Team DSM na afloop aan SpazioCiclismo. “Ik ben blij met de overwinning van Warren (zijn landgenoot Warren Barguil, red.) en we blijven met de jonge Arensman in een goede positie (derde in het algemeen klassement, red.). Het was dus wel een goede etappe vandaag.”

In het algemeen klassement van de etappekoers staat Bardet momenteel op een 23ste plaats, op een kleine twee minuten van leider Tadej Pogačar. Vooral in de openingsrit, een tijdrit over 13,9 kilometer, verloor hij veel tijd. De Fransman eindigde op een 100ste plaats, op maar liefst anderhalve minuut van winnaar Filippo Ganna.

“Ik ben blij dat ik weer een goed gevoel krijg, ook al sta ik nog steeds een stap achter de rest. Na vorige week ziek te zijn geweest, ben ik blij dat ik wat kleine tekenen van leven vertoon”. Zaterdag wacht de lastige koninginnenrit in Tirreno-Adriatico op Bardet. In de finale wordt tweemaal de Monte Carpegna (6 km aan 9%) beklommen, die telkens via een technische afdaling naar beneden moet gereden worden. Ook de laatste kilometers kennen een venijnig einde.