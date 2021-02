‘Romain Bardet gaat voor klassiekers en combinatie Giro-Vuelta’

Romain Bardet zal dit jaar niet aan de start staan van de Tour de France, zo meldt L’Équipe. De 30-jarige klimmer zal zich volgens de Franse sportkrant richten op de klassiekers, de Olympische Spelen in Tokio en de combinatie Giro d’Italia-Vuelta a España.

Romain Bardet heeft zijn eerste weken bij Team DSM inmiddels achter de rug. Als we L’Équipe mogen geloven, zal hij over een week zijn debuut maken voor de WorldTour-ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Bardet zal voor het eerst een rugnummer opspelden in Omloop Het Nieuwsblad, gevolgd door een optreden in Strade Bianche.

Na de Toscaanse wittewegenklassieker blijft Bardet in Italië voor Tirreno-Adriatico. De Fransman zal dit jaar dus niet deelnemen aan Parijs-Nice. Na Tirreno-Adriatico volgen wellicht de heuvelklassiekers. De Giro d’Italia zal dan weer de eerste grote ronde worden in dienst van Team DSM.

Bardet wilde eigenlijk al vorig jaar zijn debuut maken in de Ronde van Italië, maar na de uitbraak van de coronacrisis werden de plannen gewijzigd en ging hij alsnog naar de Tour. Dit jaar kiest hij dus voor de Giro d’Italia. Na de Olympische Spelen is het tijd voor de Vuelta a España.