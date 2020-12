Bahrain Victorious trekt Rolf Aldag aan als ploegleider

Rolf Aldag vertrekt na een jaar alweer als ploegleider bij Canyon-SRAM. Teammanager Ronny Lauke zal voorlopig ook als ‘interim-ploegleider’ opereren, maar Canyon-SRAM is op zoek naar een vervanger voor Aldag. Die laatste trekt overigens naar Bahrain Victorious.

“Rolf was maar een jaar als ploegleider actief bij Canyon-SRAM, maar hij is er wel in geslaagd om de ploeg te laten schitteren. Rolf was ontzettend betrokken en beschikte over enorm veel ervaring en kennis. We zijn trots op de behaalde successen, zoals een eerste podiumplaats in de Giro Rosa”, zo laat Lauke weten in een persbericht.

“We willen Rolf bedanken en wensen hem veel succes op sportief en menselijk vlak.” Canyon-SRAM rekent in 2021 op toppers als Katarzyna Niewiadoma, Lisa Klein, Chloé Dygert (die nieuw is bij de ploeg) en de Nieuw-Zeelandse klimrevelatie Mikayla Harvey. Die laatste maakte onlangs de overstap van een andere ploeg.

Bahrain Victorious

Aldag, die profwielrenner was tussen 1991 en 2005, was in het verleden werkzaam voor Etixx-Quick Step (als manager Sport and Development) en Dimension Data. Bij de Zuid-Afrikaanse formatie was hij vier jaar lang performance manager. In 2021 stapt hij dus in de ploegleiderswagen van Bahrain Victorious, zo meldt de UCI.

Aldag is zeker niet de enige ploegleider bij de WorldTour-formatie uit Bahrein. Met Gorazd Štangelj, Xavier Florencio, Roger Hammond, Tim Harris, Vladimir Miholjević, Franco Pellizotti, Neil Stephens en Alberto Volpi beschikt de formatie over nog acht sportdirecteurs.