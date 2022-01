Roland Cogeas Edelweiss stelt tenue van vrouwen voor

Roland Cogeas Edelweiss zal in 2022 voor het eerst een team hebben voor vrouwen, nu hebben ze ook het tenue voorgesteld waarin er gereden zal worden. Het tenue is rood en donkerblauw. Onder andere de Oezbeekse Olga Zabelinskaya en de Spaanse Ines Cantera zullen te zien zijn in het nieuwe tenue.

Het Zwitserse zal in 2022 voor het eerst aantreden in de Women’s WorldTour, dit doen ze in een rood en blauw tenue. De bovenkant van het tenue is rood, met witte accenten erin verwerkt. Het onderste deel van het tenue is dan weer donkerblauw, net zoals de broek.

De ploeg heeft in 2022 elf rensters. De belangrijkste namen zijn Olga Zabelinskaya, Ines Cantera, Olga Khatuntseva en Tamara Dronova-Balabolina.

It's official ! Discover the jersey our riders will be wearing in 2022 for the team's first year in WWT! Can't wait to find yourself on the side of the road! pic.twitter.com/1WzWODLy6M

— Team Roland Cogeas Edelweiss (@TeamRolandCE) January 7, 2022