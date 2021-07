Rohan Dennis trots op brons: “Simpelweg verslagen door betere renners”

Rohan Dennis was naar Japan gekomen om goud te winnen op de olympische tijdrit, maar na een spannende ontknoping in de strijd tegen de klok bleek voor de Australiër brons weggelegd.

De wereldkampioen tijdrijden van 2018 en 2019 mocht als vier-na-laatste aan de 44,2 kilometer rit tegen de klok beginnen. De tussentijden van winnaar Primož Roglič bleken te hoog gegrepen, in de strijd om het zilver deed de Australiër lang mee. Uiteindelijk lag het verschil met nummer twee Tom Dumoulin tussen de twee en drie seconden. De regerende Europese kampioen Stefan Küng en wereldkampioen Filippo Ganna wist hij achter zich te houden.

“Ik realiseerde mij niet hoe close het was tussen Tom en mij, en ik dacht dat Filippo het brons van mij zou afpakken”, vertelde hij naderhand. “Ik ben best trots op de bronzen medaille. Ik had graag goud gehad, maar ik was niet de beste vandaag. Ik heb hard gewerkt, alles is gegaan zoals ik wilde en ik ben simpelweg verslagen door betere renners. Ik heb een medaille op de Olympische Spelen, niet veel mensen kunnen dat zeggen.”

Voor Dennis was het zijn tweede olympische medaille, nadat hij in Londen (2012) samen met zijn landgenoten Jack Bobridge, Michael Hepburn en Glenn O’Shea achter Groot-Brittannië al eens zilver pakte op de ploegenachtervolging op de baan.