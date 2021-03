Rohan Dennis opgelucht: “Het was een moeilijke weg terug naar de top”

De tijdritzege van Rohan Dennis in de Ronde van Catalonië betekende voor hem zijn eerste overwinning in anderhalf jaar. De laatste keer dat de Australiër op het hoogste podium stond, was tijdens het WK tijdrijden 2019 in Yorkshire. “Het heeft lang geduurd, om eerlijk te zijn”, vertelt Dennis na afloop.

“Dit is een hele opluchting”, lacht de tijdritspecialist van INEOS Grenadiers. “Het was een moeilijke weg terug naar de top. Het is geweldig om weer bovenop het hoogste podium te staan. De ploeg heeft altijd in mij geloofd. Zij wisten dat ik dit kon. Daarom is het geweldig om hier te staan.”

“Deze zege betekent heel veel voor mij. Het is mijn eerste zege voor de ploeg en mijn eerste zege sinds het WK tijdrijden. De laatste anderhalf jaar waren erg lastig, met veel tweede en derde plaatsen, en soms eindigde ik buiten de top-10. Maar ik probeer elke keer aan mijn tijdrit te werken en ik maak er het beste van”, aldus Dennis.

‘Ik ben de pakezel van het team’

In de tijdrit rond Banyoles versloeg hij Rémi Cavagna met vijf seconden. “Ik train veel hier in de regio en er waren wat vrienden om mij te supporteren langs de kant. Het is mooi om dat voor ze te kunnen doen”, vertelt hij.

In de Ronde van Catalonië rekent INEOS Grenadiers op meerdere kopmannen. Richie Porte en Adam Yates reden sterke tijdritten. “Ik ben de pakezel”, grapt Dennis. “Ik help wie ik moet helpen en het is geweldig dat we zoveel kopmannen hebben. Dat betekent overigens niet dat het er vanaf nu makkelijker op wordt.”