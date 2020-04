Roglic, Van Avermaet en Alaphilippe nemen deel aan virtuele Ronde van Zwitserland vrijdag 17 april 2020 om 12:00

De Ronde van Zwitserland heeft een voorlopige deelnemerslijst gepresenteerd voor de eerste editie van de Digitial Swiss 5. De digitale uitvoering van de Ronde van Zwitserland staat gepland van woensdag 22 tot zondag 26 April. Het initiatief van Velon mag enkele grote renners aan de start verwelkomen.

Er nemen 19 teams deel, waarvan 16 WorldTour. In vergelijking met de aankondiging anderhalve week geleden is nu ook Bahrain Merida toegevoegd. De teams mogen per etappe drie renners afvaardigen. Iedere etappe – die ongeveer een uur duurt – mag de selectie worden aangepast.

Alle ploegen – behalve Team Ineos – hebben inmiddels een voorlopige selectie bekendgemaakt. Met onder meer Greg Van Avermeat (CCC), Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) en wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) kan de organisatie rekenen op een sterk deelnemersveld.

Deelnemerslijst Digital Swiss 5