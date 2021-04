Roglic over Luik-Bastenaken-Luik: “Je moet een speciale dag hebben”

Primož Roglič is een van de grote namen aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen wist vorig jaar, na een chaotische slotfase, de klassieker te winnen en hoopt dit jaar opnieuw op het hoogste schavotje te staan. Voor de start hield Roglič zich echter op de vlakte.

“We zullen zien hoe ik me voel ten opzichte van de concurrentie”, begint de titelverdediger in gesprek met Sporza. “Ik denk dat deze koers me goed ligt. Het is een lange en zware wedstrijd en dus heb je een speciale dag nodig. Ik hoop dat ik over de juiste benen beschik. Het is zaak om als ploeg gefocust te zijn en te blijven.”

Scenario’s

De laatste jaren valt de beslissing op de flanken van de laatste klim van de dag, de steile Côte de la Roche-aux-Faucons. Krijgen we dit jaar eenzelfde scenario, was een van de vragen voor de start. “Het zal opnieuw een beslissende klim zijn”, aldus Roglič. “Maar we hebben in het verleden gezien dat je ook eerder iets kunt ondernemen.”

“Het zal al vroeg koers zijn. Ik hoop niet van bij de start, maar toch zeker in de laatste honderd kilometer”, lacht de kopman van Jumbo-Visma. “Ik wil van deze wedstrijd genieten en samen met de jongens maximaal presteren. We zullen dan wel zien wat er gaat gebeuren. Dat hangt af van de benen”, denkt de nummer twee van de voorbije Waalse Pijl.