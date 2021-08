Roglic komt met de schrik vrij: “Gelukkig kunnen we onze weg in deze Vuelta vervolgen”

Er was even wat commotie op de flanken van de Alto de San Jéronimo, toen het peloton werd opgeschrikt door een valpartij. Meerdere renners van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers waren betrokken bij de crash, waaronder klassementsmannen Primož Roglič en Adam Yates. De schade bij de Sloveen valt echter mee.

Ploegleider Grischa Niermann zag dat zijn ploeg er zonder veel kleerscheuren vanaf kwam. “Primož en Lennard (Hofstede, red.) zijn oké. Steven (Kruijswijk, red.) heeft een paar schaafwonden. Er was weinig aan te doen vandaag, wij vielen over de mannen van INEOS Grenadiers heen. Gelukkig zijn we erdoorheen gekomen en kunnen we onze weg in deze Vuelta vervolgen.”

Gladde wegen

Koen Bouwman maakte de val van zijn ploegmaats van dichtbij mee. “We reden vijfhonderd meter in een afdaling toen bijna onze hele ploeg viel. Spanje kenmerkt zich door gladde wegen en ik denk dat er wat olie op de weg lag. Dat was vervelend, maar we keerden gelukkig met zes man terug voor de echte afdaling begon. Primož en Steven vielen best hard, maar ze zijn oké. Uiteindelijk is het positieve dat we geen tijd hebben verloren.”

Roglič kwam uiteindelijk als twaalfde over de finish in Córdoba en staat nog altijd derde in het voorlopige klassement. Ook Sepp Kuss (25ste) finishte netjes in de eerste groep en staat er met een negende plaats ook nog altijd goed voor in deze Vuelta.