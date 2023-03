Roglic kijkt uit naar slotweekend: “Ik verwacht een spannend duel”

Primoz Roglic kwam de vierde etappe in de Ronde van Catalonië zonder kleerscheuren door en is nog altijd de leider in de Spaanse rittenkoers. Met nog een pittig slotweekend te gaan kijkt de Sloveen vooruit: “Niemand gaat zich kunnen verbergen.”

Na de tweede plaats achter Remco Evenepoel op woensdag had Roglic de rustige dag van gisteren nodig, vertelt hij in een persbericht. “Deze dag was welkom, ja. Het waren drie zware eerste dagen en ik voelde dat mijn benen nog een beetje zwaar waren. Ik kon zelfs even van het uitzicht genieten.”

“Maar de komende dagen gaat dat niet meer kunnen, het wordt loodzwaar. De beste renner gaat deze ronde winnen. Of ik dat ben? We gaan voor het beste resultaat en ik verwacht op zijn minst een spannend duel.”