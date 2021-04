Roglic grapt na winst in het Baskenland: “Deze slotrit ging een stuk beter dan de vorige”

Primož Roglič kon het in de Ronde van het Baskenland wel waarmaken in de slotrit. Na afloop grapt de Sloveen: “Deze slotrit ging een stuk beter dan de vorige in Nice.”

“Het was een korte, maar leuke etappe”, blikt de eindwinnaar terug. “Dat is het mooie aan die korte etappes. Als ze honderd kilometer langer zouden zijn, waren ze misschien saai geworden. Voor ons ging alles vandaag goed, dus ik ben blij dat ik hier nu sta.”

“Ik houd van koersen in het Baskenland omdat het altijd zwaar is. We hebben vanaf het eerste moment plezier gehad en hebben mooie resultaten behaald. We zijn hier met een jong en sterk team. Jonas (Vingegaard, die tweede werd, red.) was heel sterk. Echt een topweek.”