Frank Heinen voor Rogelli: een ode aan de winterfietser

Nu we met de intrede van de wintertijd definitief afscheid mogen nemen van de zomer, wordt bij fietsliefhebbers het aanpassingsvermogen weer maximaal aangesproken. Het veranderen van de seizoenen hoeft echter geen reden te zijn om de fiets vaker in de schuur te laten staan. Om iedereen op twee wielen een hart onder de riem te steken, heeft schrijver Frank Heinen in opdracht van fietskledingmerk Rogelli een ode aan de winterfietser gecreëerd. Laat het een inspiratie zijn om ook de komende maanden te genieten van de nodige kilometers op de fiets.

Een ode aan de winterfietser

De takken raken leger, en kort daarna de wegen.

En de schemer wint terrein, de dag wurmt zich met steeds meer moeite tussen de nachten. De natuur dommelt in, de wereld keert zich naar binnen en het enige wat je hoort is het trage kraken van de vorst.

En dan: een geluid.

Een zacht gezoem.

Het zijn de bandjes van de winterfietser.

De winterfietser fietst. Weer of geen weer.

Of beter: weer, of ander weer. Voor de winterfietser bestaat er niet zoiets als “geen weer”.

Ieder weer fietsweer. Ieder jaargetijde een fietsseizoen. Geen onderbrekingen, geen door kalender afgedwongen pauzes, de winterfietser stopt alleen voor een kop thee, terwijl het de kou is die het hart verwarmt.

De winterfietser fietst.

Eerst melden de tenen zich. Daarna beamen vingers en neus hun getintel.

Maar de winterfietser fietst. Ontbeert niets waarmee hij eventuele ontberingen niet kan doorstaan.

Geen winterslaap. Nooit.

De winterfietser droomt niet van morgen. Daarvoor is ie te druk met het plezier in vandaag, Ja, het is koud. Ja, het is donker. Ja, het is stil.

En ja, hij geniet.

De winterfietser ontwaakt en weet zonder de gordijnen te openen dat het fietsweer is.

Frank Heinen, voor Rogelli