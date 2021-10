Roel van Sintmaartensdijk triomfeert in Omloop van de Braakman, Lemmen winnaar Topcompetitie

Roel van Sintmaartensdijk en Bart Lemmen zijn de grote winnaars na de Omloop van de Braakman, de laatste manche in de Schwalbe Topcompetitie. Van Sintmaartensdijk kwam na een wedstrijd over de nodige kasseistroken als eerste over de finish, terwijl Lemmen de eindzege in de Topcompetitie wist veilig te stellen.

De Topcompetitie kreeg vandaag een nieuwe winnaar. Door corona werd de editie van 2020 flink ingekort, maar mocht Coen Vermeltfoort na een zege in de Omloop van de Braakman de oranje leiderstrui meenemen naar huis. De ervaren sprinter van VolkerWessels, zaterdag nog winnaar van de Ster van Zwolle, gold ook nu als de topfavoriet voor zowel de keienklassieker als de eindzege in de Topcompetitie. De Omloop van de Braakman was dit jaar 180 kilometer lang en kende start en finish wederom in wielerdorp Philippine, met onderweg de nodige kasseistroken.

Eerste schermutselingen

Het duurde niet lang vooraleer de koers ontbrandde, met dank aan een vroege vlucht met daarin enkele sterke renners. Ook in het peloton werd er niet getreuzeld en al op de eerste kasseistroken zagen we enkele schermutselingen. Zo probeerden Lars Loohuis, Victor Broex, Thijs de Lange, Abe Celi, Roel van Sintmaartensdijk, Nils Wolfenbuttel, Joren Bloem, Aaron van der Beken en Jarno Mobach vanuit het peloton de sprong naar voren te wagen, en met succes. Zo ontstond er na bijna één uur koers een kopgroep van elf, het peloton volgde op dat moment op goed drie minuten.

Sintmaartensdijk en Mobach bleken na een ware afvallingskoers de sterkste koplopers en wisten ook uit de greep te blijven van het peloton, dat stevig werd gereduceerd door de opeenvolging van kasseistroken en de fel blazende wind. Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen tussen winst en verlies en Sintmaartensdijk bleek daarin te sterk voor Mobach, die na afloop wel de Prijs van de strijdlust kreeg overhandigd.

De winnaar van de Schwalbe Topcompetitie heet Bart Lemmen. De renner van WV West-Frisia begon als leider aan de Omloop van de Braakman en wist zijn leidende positie vast te houden. Voor de 25-jarige Lemmen is het pas zijn eerste volwaardige wielerjaar. Daarin maakte hij meer dan geregeld indruk. Zo werd hij achtste op het NK tijdrijden op slechts 33 seconden van het podium en won hij de Eurode Omloop, een van de manches in de Schwalbe Topcompetitie.

Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de continentalteams. VolkerWessels, de ploeg van Sintmaartensdijk en De Jong, was er eerder deze maand als de kippen bij om Lemmen een contract aan te bieden.

Uitslag Omloop van de Braakman 2021

1. Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)

2. Jarno Mobach (KNWU Dictsploeg Zuid-West)

3. Timo de Jong (VolkerWessels)