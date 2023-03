Robert Gesink over val en revalidatie: “Al vrij snel overwon mijn liefde voor het fietsen alles”

Ride

Wielerjaar 2023 kende voor Robert Gesink allesbehalve een ideale start. Tijdens de Tour Down Under ging hij in de eerste rit al onderuit met een breuk in het schaambeen tot gevolg. Een vervelend einde van een fraaie trip, die hij samen met zijn gezin maakte. In zijn column in de nieuwe RIDE Magazine is Gesink openhartig over zijn revalidatie.

De blessure was voor Gesink een behoorlijke tegenvaller. “Natuurlijk denk je dan: dit gaat nergens over en waar doe ik dit nog allemaal voor”, schrijft hij. “Daar had ik het wel even moeilijk mee. Maar al vrij snel overwint mijn liefde voor het fietsen alles en dan gaan we er weer voor.”

Al snel kon hij de knop omzetten. “Na zo’n val moet je alles over je heen laten komen en proberen de ellende zoveel mogelijk van je af te zetten. Als je het dieptepunt hebt gehad, dan begin je weer dat te doen waar je als topsporter altijd mee bezig bent; jezelf verbeteren. Het klinkt misschien raar, maar het mooie in een revalidatieproces is dat je voelt dat je met sprongen vooruitgang boekt. Van het met krukken lopen, via een trapje op je fiets kruipen en vervolgens weer je linkerbeen over het zadel heen tillen, dat zijn grote stappen. Daar kan ik dan ook weer van genieten.”

