donderdag 7 december 2023 om 15:03

Robert Gesink niet verrast door vertrek Primoz Roglic: “Neutrale wielerliefhebber grootste winnaar”

Ride De afgelopen acht jaar waren Robert Gesink en Primoz Roglic ploeggenoten. Als meesterknecht heeft de Nederlander heel wat werk verricht voor de Sloveen, die Jumbo-Visma verlaat. “Het vertrek van Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe is voor mij geen echte verrassing”, schrijft Gesink in zijn column in de nieuwe RIDE Magazine.

“Primoz heeft in het rondewerk vrijwel alles in zijn loopbaan gewonnen, behalve die ene grote prijs de Tour de France”, aldus Gesink. “Met zijn gedrevenheid is het eigenlijk logisch dat hij nog twee jaar alles op alles wil zetten om die hoofdprijs binnen te halen. Als ik de wielerliefhebber in mezelf laat spreken dan hoop ik eigenlijk dat hij slaagt in die opzet. Wat een schitterend verhaal zou het zijn wanneer hij na al die jaren met zoveel grote overwinningen nu ook nog eens die ontbrekende gele trui aan zijn palmares toevoegt.”

Gesink noemt het vertrek van Roglic een ‘grote aderlating’ voor Jumbo-Visma. “Primoz is één van de vier renners die in het rondewerk een zekerheid voor succes of korte klasseringen is. Onze ploeg had graag twee van die renners behouden, daarom was men bij een fusie met Soudal Quick-Step ook enthousiast over de mogelijke komst van Remco Evenepoel. Dat is niet gelukt. En ja, er staat nu nog altijd een sterk blok dat goed op elkaar is ingespeeld. Dat het team ook zonder Primoz een grote ronde kan winnen, werd afgelopen seizoen in de Tour bewezen.”

“Om straks tegen Primoz te strijden zal weer een andere dynamiek vergen. Hij heeft BORA-hansgrohe ook een sterk blok om zich heen. Daarbij is er geen enkele andere renner die zo goed weet wat hij wil en iemand die zo goed zijn ervaring kan gebruiken. Al ben ik er ook van overtuigd dat onze ploeg blijft uitgaan van de eigen kracht en de koers niet op een tegenstander zal afstemmen. Ook al is het Primoz. Het gaat een interessante zomer worden. De neutrale wielerliefhebbers zullen de grootste winnaars van Roglics transfer zijn.”

In zijn column in de nieuwe RIDE Magazine legt Robert Gesink ook waarom Primoz Roglic ‘cruciaal’ was voor zijn eigen carrière, wat hem zo bijzonder maakt en hoe de Sloveen het wielrennen veranderd heeft. Ook vertelt Gesink dat Roglic in zijn eerste jaren bij de ploeg een ‘eigenheimer’ en ‘ruwe diamant’ was.