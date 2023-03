Robert Gesink kijkt uit naar rentree in Catalonië: “Ben er klaar voor”

Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië (20-26 maart) zijn rentree in het peloton. De ervaren Nederlander van Jumbo-Visma liep in januari bij een val een gebroken schaambeen op, maar Gesink is na een succesvolle revalidatie weer klaar om te koersen. “Ik heb er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken”, klinkt het.

Gesink liep in januari, tijdens de Santos Tour Down Under, bij een harde val een gebroken schaambeen op. Dit was een flinke streep door de rekening van de 36-jarige klimmer, die in het verleden wel vaker moest dealen met blessures, maar Gesink keek ook al snel weer vooruit. “Na twee weken was ik in staat om pijnvrij te trainen”, zegt hij op de website van Jumbo-Visma.

“We zijn inmiddels acht weken verder en ik durf wel te stellen dat ik klaar ben om mijn rentree te maken. Ik heb er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken. Ook op mijn leeftijd kijk ik er nog steeds naar uit om een rugnummer op te spelden en de wielrenner Robert Gesink stukje bij beetje weer verder te ontwikkelen.”

Stap in de juiste richting

Gesink voelt zich naar eigen zeggen goed genoeg om een rol van betekenis te spelen in de Ronde van Catalonië. “Anders had ik verstek laten gaan. Hopelijk kan ik voor mezelf weer een volgende stap zetten. Ondervinden dat je een stap in de juiste richting zet, dat geeft telkens weer een hoop voldoening.”

Gesink zal komende week voornamelijk in dienst rijden van klassementskopman Primož Roglič. Naast Gesink en Roglič, die onlangs Tirreno-Adriatico op zijn naam schreef, staan ook Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Tobias Foss, Sepp Kuss en Michel Hessmann maandag aan de start voor Jumbo-Visma.

