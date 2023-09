donderdag 28 september 2023 om 09:38

Robert Gesink kan wegens ‘vervelende hoest’ niet starten in Giro dell’Emilia

Zoek komende zaterdag tijdens de Giro dell’Emilia niet naar Robert Gesink. De Nederlander, die in 2009 en 2010 de beste was in de Italiaanse semiklassieker, is niet helemaal fit en moet dan ook passen voor zijn geliefkoosde wedstrijd.

Gesink maakte eerder deze maand als superhelper van kopmannen Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic nog indruk in de Vuelta a España, maar de 37-jarige klimmer kwam vervolgens niet helemaal fit uit de Ronde van Spanje. “Naast een paar van de mooiste herinneringen uit mijn professionele carrière heb ik ook een vervelende hoest meegenomen”, laat Gesink weten via Instagram.

De ervaren renner hoopt zich nog wel klaar te stomen voor de Ronde van Lombardije van zaterdag 7 oktober, maar de Giro dell’Emilia van aankomende zaterdag komt dus te vroeg. En dat is toch wel een bittere pil voor Gesink, die zeer mooie herinneringen heeft aan deze wedstrijd. Hij won de Italiaanse eendagskoers twee keer in zijn carrière, in 2009 en een jaar later in 2010. “Ik mis een van de mooiste wedstrijden van het seizoen”, aldus Gesink.

Jumbo-Visma, de ploeg van Gesink, kan zaterdag in de Giro dell’Emilia nog wel rekenen op een andere tweevoudige winnaar. Primoz Roglic, in 2019 en 2021 de beste op de iconische klim naar het heiligdom van San Luca, zal namelijk aan de start verschijnen. De Sloveen is ook een van de grote favorieten voor de overwinning.