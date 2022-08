Robert Gesink is het mooiste verhaal van Jumbo-Visma – WIELERFLITS UPDATE

Video

De kop is eraf. En Jumbo-Visma is de Vuelta a España 2022 begonnen waarmee het in de Tour de France geëindigd is: winnen met machtsvertoon. In de straten van Utrecht was de Nederlandse trein heer en meester: alleen INEOS Grenadiers en Quick-Step-Alpha Vinyl bleven binnen de halve minut. Er vielen een aantal zaken op. Welke? Bekijk nu de WielerFlits Update!

Want wat deed Remco Evenepoel daar nu precies tegen het einde? En wie zijn eigenlijk de grote verliezers van deze eerste, belangrijke dag voor de klassementsrenners? Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de rode leiderstrui van Robert Gesink. Een prachtig mooi gebaar van Jumbo-Visma om de oud-kopman van de ploeg nog eens in het zonnetje te zetten. En dat terwijl hij er na zijn niet-selectie voor de Tour even helemaal geen zin meer in had.

Verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht helemaal bij over de laatste stand van zaken.

Beluister de podcast hier:

De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

