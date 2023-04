Gesink en Foss stappen uit Ronde van Romandië: “Enorm teleurstellend”

Robert Gesink en Tobias Foss zijn vandaag niet meer van start gegaan in de voorlaatste rit in de Ronde van Romandië.

Volgens Jumbo-Visma kampen Foss en Gesink met “kleine gezondheidsproblemen”. Met het oog op de Giro d’Italia die volgende week begint heeft de ploeg daarom besloten om de Nederlander en de Noor uit koers te halen.

Foss stond nog op een kansrijke positie in het algemeen klassement. De Noor vond zichzelf na vier etappes terug op de derde plaats, op 19 seconden van klassementsleider Juan Ayuso. Gesink eindigde gisteren als 30ste in de tijdrit.

Tobias Foss (@Tobias_S_Foss) and Robert Gesink (@RGUpdate) had minor health issues this morning. Both will not take any risks towards the @giroditalia and take their time to recover. They will not start in today’s queen stage in the @TourDeRomandie.

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 29, 2023